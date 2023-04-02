İşte İstanbul'un deprem eylem planı: Dr. Buğra Gökçe, 7 maddede anlattı

Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 02 Nisan 2023 - 04:00

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından olası İstanbul depremi Türkiye’nin ana gündem maddelerinden biri haline geldi. İktidarın İstanbul’u depreme karşı güçlendirmek için iki yakada rezerv alanlara riskli konutları taşıma planı rant eleştirilerinin merkezindeyken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından başlatılan depreme hazırlık çalışmaları hız kesmeden sürüyor. 39 ilçe belediye başkanlığı ve teknik ekipleri ile önceki gün düzenlenen toplantıda depreme ilişkin kritik gündem maddeleri belirlendi.

(Buğra Gökce)

"SEFERBERLİK RUHU"

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da şu ifadelere yer verdi:

“Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun deprem dirençli kent vizyonu ile hazırladığımız İstanbul Deprem Seferberlik Planı’nda uygulama adımlarımız hızlanıyor. Afet sürecinde, koordinasyon yetisinin, asayiş, lojistik, kurtarma vb. süreçlerde ne denli önemli rol oynadığını hepimiz gördük. İBB ve ilçe belediyeleri arasındaki ortak işbirliğinin öneminin farkında olarak, seferberlik ruhunu kaybetmeden, süreci ilerletmemiz çok önemli. Deprem dirençli bir kent istiyorsak hazırlık süreçlerinin tamamında çağdaş temellere dayanan hakikatlerle ve sağduyuyla konuya yaklaşmamız gerekiyor. Denetimden, yönetmelik değişiklerine, güçlendirme veya yenileme çalışmalarına varan çok faktöre sahip bir konuda herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor.”

"SAĞDUYU VE AKIL İLE"

Gökce, “Tüm ilçe belediye başlanlıkları ve teknik ekiplerine katkılarından ötürü teşekkürlerimi sunarım. Ortak gündem toplantılarımızı sıklaştıracak ve koordinasyonu hızlı şekilde ilerleteceğimizden şüphem yok. Biz de başarabiliriz! Sağduyu, akıl ve seferberlik ruhuyla hep birlikte” diye ekledi.

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