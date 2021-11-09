SGK'nin geri ödemeden çıkardığı 52 ilaç için dava açıldı
Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS), “52 ilacın SGK geri ödeme listesinden çıkarılması” hakkındaki kararı yargıya taşıdı.
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) kas gevşetici, ağrı kesici gibi ilaçların bulunduğu 52 ilacı ödeme kapsamından çıkarma uygulamasını başlatmıştı.
Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, 8 Eylül 2021 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararını ve Sağlık Uygulama Tebliği Değişikliği'ni yargıya taşıyarak Danıştay’da 2 dava açtıklarını belirtti.
Saydan, şu değerlendirmeyi yaptı:
"SİGORTALILARIN DAHA FAZLA FİYAT FARKI ÖDEYEREK MAĞDURİYETİNE NEDEN OLUYOR"
- Kısıtlama asla tasarruf getirmeyecek, sağlık sistemini hastaların defalarca kullanması suretiyle beklenenin aksine başvuru sayısında ve sağlık harcamalarında artışa neden olacaktır. Nihayetinde ise vatandaşın ilaçlara ulaşımı engellenmiş ve cebinden ilaç için çıkacak olan ücret fazlalaşmış olacak.
- Bireylerin sağlık hizmetine erişimini kolaylaştırmak devlet için bir görevdir. Ancak; dava konusu düzenleme ile ilaç geri ödemesinde hesaplanan azami birim fiyat uygulamasında yüzde 10 olan baremin yüzde 5’e çekilmesi ilaç fiyat farklarının artmasına, dolayısıyla sigortalıların daha fazla fiyat farkı ödeyerek mağduriyetine neden olmaktadır.
"BİLİMSEL BİR TEMELİ OLMAYAN DAVA KONUSU DÜZENLEME..."
- Bilimsel bir temeli olmayan dava konusu düzenleme hem hekimlerin mesleki alanına müdahale ederek hem sigortalıların ilaca ulaşımı kısıtlayarak hem de eczacıların maddi kayıplarına neden olarak mağduriyete neden olmaktadır. Dava konusu düzenlemelerin davalı kurumun savunması beklenmeden yürütmenin durdurularak iptali gerekmektedir.
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