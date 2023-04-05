İşten atılan A Haber kameramanı Cumhuriyet TV'ye konuştu :'Erdoğan’ı desteklemeyeceğim' dedim...

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 17:27

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 17:44

Turkuvaz Medya bünyesinde yayın yapan A Haber’de 2020 Eylül ayında işe başlayan kameraman Nihat Fındıklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, seçimde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı desteklemeyeceğini söylemesinin ardından işten atıldığını açıkladı.

Nihat Fındıklı, başına gelenlerin ayrıntısını Cumhuriyet TV yayınında anlattı. Deprem sebebiyle iktidara yönelik eleştirilerde bulunduğunu ve seçimlerde Erdoğan'ı desteklemeyeceğini açıkladığını belirten Fındıklı, bu açıklamalarının ardından üç gün sonra işten kovulduğunu ifade etti.

DEPREM SÜRECİNİ ELEŞTİRMİŞ

Nihat Fındıklı, “Kişisel sohbetim esnasında, iş yerinde görüşlerimi belirttim. Arkadaşlarım arasında konuştuklarım üstlerime nasıl ulaştı bilmiyorum. Ya bir kameraya takıldı ya da biri söyledi. Resmi evrakta 'ekonomik daralma gereği' çıkarıldığım yazıyor. Ama benim aldığım duyum görüşlerim sebebiyle çıkarıldığım yönünde” ifadelerini kullandı.

Genç kameraman, hangi ifadeleri sebebiyle kovulduğu sorusuna ise “Depremde olanlar sebebiyle rahatsızdım. Yapılan çalışmaları yeterli bulmadığımı söyledim. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’ı desteklemeyeceğimi ifade ettim. Hakaret boyutunda bir şey yoktu” yanıtını verdi.

"BASKI VE ZULÜM GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEYENLERİN BUNU YAPMASI..."

Bu zamana kadar da kanalda siyasi görüşleri nedeniyle işten çıkarılanı görmediğini ifade eden Fındıklı, "Seçim sürecinde olduğumuz için mi oldu bilmiyorum. Bana bir gözdağı da verilmiş olabilir. Çalışma arkadaşlarım iyi insanlar. Her görüşten insan da var. Ama ben biraz yüksek sesle belirttim galiba görüşlerimi. Muhalif kimliğim uzun süredir vardı. Başıma gelenler hoş değil. Bu çağda bunlar yaşanmamalı. Hiçbir kesimin bunları yapmaması lazım. Yıllarca baskı ve zulüm gördüğünü söyleyenlerin bunu yapması ayrıca saçma” şeklinde konuştu.