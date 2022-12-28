İşten çıkarılan Bağımsız Maden İş üyesi Erdoğan Çapaklı, gözaltına alınırken bayıldı
Sendikal faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle işten çıkarılan Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi Erdoğan Çapaklı’nın işe geri alınması talebiyle maden ocağı önünde başlattığı eyleme jandarma müdahale etti. Müdahale sırasında Erdoğan Çapaklı gözaltına alınırken bayıldı.
Bağımsız Maden İş Sendikası’nın, Özyeğin/Fiba Holding’in sahibi olduğu Polyak Madencilik şirketinde işten çıkarılan sendika üyesi Erdoğan Çapaklı için maden ocağı önünde başlattığı eyleme jandarma müdahale etti. Bağımsız Maden İş Sendikası’nın sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, jandarma müdahalesi sırasında sendika yöneticileirnin ve işten atılan Erdoğan Çapaklı'nın yerde sürüklendiği görüldü.
BAYGINLIK GEÇİRDİ
Jandarma müdahalesinde Bağımsız Maden İş Sendikası Başkanı Gökay Çakır, sendika örgütlenme uzmanı Başaran Aksu ve işten atılan maden işçisi Erdoğan Çapaklı gözaltına alındı. Müdahaleye karşı direnen Erdoğan Çapaklı, gözaltına alınırken baygınlık geçirdi.
Olayın ardından Bağımsız Maden İş Sendikası'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Zenginlere kanun yok! Savcısı zengini tutuyor, belediye başkanı zengini, patronu seyrediyor, milletvekili patronu savunuyor. Nasıl bir kanun bu? Yasa çıkartanların iradesini kuşanan maden işçileri kanunları da baştan yazacak elbet, söz olsun."
ZENGİNLERE KANUN YOK!— Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) December 28, 2022
“Savcısı zengini tutuyor, belediye başkanı zengini, patronu seyrediyor, milletvekili patronu savunuyor. Nasıl bir kanun bu?!?”
Yasa çıkartanların iradesini kuşanan maden işçileri kanunları da baştan yazacak elbet, söz olsun.
#ÖzyeğindenMadenciyeGözaltı pic.twitter.com/V4qQnLC9B4
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu Erdoğan’ı geçti
- Sessizliğini bozdu
- 'Gök kubbeyi başınıza yıkarız'
- Peker'in iddialarına yanıt verdi
- Doğalgaz borusunda sızıntı: Uçuş trafiği durdu
- 'Tüm bilgileri kayıt altına aldım, öldürülürsem...'
- İmamoğlu davasında gerekçeli karar açıklandı
- Şentop'tan seçim tarihi açıklaması
- Buzları eriten buluşma
- İstanbul’a kayyum atamak!