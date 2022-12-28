İşten çıkarılan Bağımsız Maden İş üyesi Erdoğan Çapaklı, gözaltına alınırken bayıldı

28 Aralık 2022 Çarşamba, 17:53

Bağımsız Maden İş Sendikası’nın, Özyeğin/Fiba Holding’in sahibi olduğu Polyak Madencilik şirketinde işten çıkarılan sendika üyesi Erdoğan Çapaklı için maden ocağı önünde başlattığı eyleme jandarma müdahale etti. Bağımsız Maden İş Sendikası’nın sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, jandarma müdahalesi sırasında sendika yöneticileirnin ve işten atılan Erdoğan Çapaklı'nın yerde sürüklendiği görüldü.

BAYGINLIK GEÇİRDİ

Jandarma müdahalesinde Bağımsız Maden İş Sendikası Başkanı Gökay Çakır, sendika örgütlenme uzmanı Başaran Aksu ve işten atılan maden işçisi Erdoğan Çapaklı gözaltına alındı. Müdahaleye karşı direnen Erdoğan Çapaklı, gözaltına alınırken baygınlık geçirdi.

Olayın ardından Bağımsız Maden İş Sendikası'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Zenginlere kanun yok! Savcısı zengini tutuyor, belediye başkanı zengini, patronu seyrediyor, milletvekili patronu savunuyor. Nasıl bir kanun bu? Yasa çıkartanların iradesini kuşanan maden işçileri kanunları da baştan yazacak elbet, söz olsun."