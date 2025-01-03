İşten çıkarılan belediye çalışanı çatıya çıktı, geri alınınca indi
Yalova Belediyesi çalışanı Önder Kurt, işten çıkarılmasını protesto etmek için belediye binasının çatısına çıktı. Kurt, Belediye Başkanı ile görüşüp işe geri alınmasının ardından çatıdan indi.
Yalova Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nde çalışan Önder Kurt, işten çıkarılmasının ardından belediye binasının çatısına çıktı. Çatıda kendisini aşağı atacağını söyleyen Kurt, işe geri alınmadığı takdirde eylemini sürdüreceğini belirtti. Olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi.
Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel’in devreye girmesiyle Önder Kurt ile görüşme yapıldı. Görüşmenin ardından Kurt’un işe geri alınmasına karar verildi. Bu gelişme üzerine çatıdan inen Kurt, intihar girişiminden vazgeçti.
Olay sonrası polis ekipleri tarafından ifadeye çağrılan Önder Kurt, polis merkezine götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
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