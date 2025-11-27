İşten çıkarılan Divriğili madencilerin başlattığı imza kampanyasına Belediye Başkanı Akbaş'dan destek: 'İşçimize sahip çıkacağız'

OYAK, özelleştirme politikaları kapsamında devraldığı Divriği’deki yer altı madenciliği operasyonlarını 2026 itibarıyla durdurma kararı aldı ve işten çıkarmalara başladı. DİSK'e bağlı Dev Maden-Sen, duruma tepki göstermek amacıyla başlattığı nöbete devam ediyor. Sendika, "işçilere sahip çıkmak" için imza kampanyası da başlattı.

Dün başlatılan kampanyaya CHP'li Divriği Belediye Başkanı Cihan Deniz Akbaş da destek verdi. Akbaş, "Divriği insanı bu tarz konularda hassastır ve politiktir. Bunun için de yeterli farkındalığı oluşturabilmemiz lazım. Hepimiz taşın altına elimizi koyacağız, işçimize sahip çıkacağız. Biz memleketimize sahip çıkmazsak yarın öbür gün memleketimiz köye döndüğünde sahip çıkacak kimseyi bulamayız. Gün işçimize sahip çıkma günüdür" dedi.

Sendikadan imza kampanyasına ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Sivas Divriği’de OYAK ERDEMİR, ERMADEN taşeronu ÇİFTAY işvereni tarafından 'küçülme' bahanesi ile başlatılan işten çıkarmalara karşı başlattığımız haklı mücadelemiz sürüyor. Divriği’nin dağını taşını paraya çevirip zenginleşenler, bugün 700 madenciyi, 700 aileyi kapının önüne koymak istiyor.

"KÜÇÜLME İDDİASI GERÇEK DIŞIDIR"

Divriği’nin en önemli geçim kaynaklarından biri olan madenler özelleştirmeler ile birlikte OYAK Şirketler Grubu’na bağlı Erdemir’e geçti. Onlarca yıl Divriği’ndeki madenler sayesinde zenginliklerine zenginlik katan bu şirketler grubu karları biraz azaldığında madencileri işten çıkarıyor, madencileri ve ailelerini gözlerine kırpmadan işsizliğe ve geleceksizliğe mahkûm etmek istiyorlar. Maden sahasındaki işten çıkarımlar ana şirketin kamuya beyan ettiği kurumsal taahhüde aykırıdır. Bu kâr, maden emekçilerinin alın teriyle oluşmuştur; 'küçülme' iddiası gerçek dışıdır. 'Küçülme' bahanesiyle yapılan işten çıkarmaların aksine, Erdemir 2024 yılında 411 milyon ABD Doları net kâr açıklamış, bu kârlılık tablo olarak ekonomik darboğazı göstermez.

"OYAK ŞİRKETLER GRUBU ZARAR ETMİYOR, BÜYÜYOR"

Divriği halkı olarak biliyoruz ki yıllarca milyarca lira kar açıklayan OYAK Şirketler Grubu zarar etmiyor, küçülmüyor, aksine açıklanan bilançoları ile karlarına kar katıyor ve büyüyor. Yıllardır büyüyerek karlarına kar katıp büyüyen OYAK, karları biraz azaldığında ilk olarak işçileri işten çıkarmak, 700 aileyi kışın ortasında işsiz bırakarak onlarca insanın göç etmesine, ailelerin parçalanmasına neden olmayı kendinde hak görüyor.

Biz biliyoruz ki, maden işçileri olarak onlarca yıl yerin yedi kat altından tonlarca madeni biz çıkardık. Tüm Türkiye’nin demir madeni ihtiyacının büyük bir bölümünü biz karşıladık. Bu şirketler ise kamuoyuna milyarca kar açıkladı.

"MADENLER KAPANIRSA SADECE İŞÇİLER DEĞİL, DİVRİĞİ BİTER!"

Biz biliyoruz ki, ÇİFTAY Şirketi Divriği’ne geldiğinde 2 kiralık kepçe, 8-10 kiralık kamyonla başladı. Şimdi ise Türkiye’nin sayılı şirketleri arasında yer alıyor. Biz biliyoruz ki bu şirketler hala kar elde ediyor. Zarar ediyoruz dedikleri şey 'eskisi kadar kar elde etmiyoruz'. Maden ruhsatları ellerinde olduğu için şimdi kapatıp sonra açmak isteyecekler. Onlar için küçük bir kar-zarar hesabı olan biz madencilerin geçim kaynağıdır.

​MADENLER KAPANIRSA SADECE İŞÇİLER DEĞİL, DİVRİĞİ BİTER.

Divriğili maden işçileri olarak, bu maden şirketlerini bünyesinde barındıran OYAK’a bir kez daha sesleniyoruz; 'Önce İnsan' odaklı yönetim anlayışını ilke edindiğinizi ifade ediyorsanız işçinize sahip çıkın, ana işveren olarak sorumluluğunuzun gereklerini yerine getirin! Taşeron şirketiniz Çiftay’ın 700 işçiyi işinden eden kararını sonlandırın ve işçilerin yeniden işbaşı yapmalarını sağlayın! Şirketleriniz büyürken, kârlarınız katlanırken 'küçülme' bahanesiyle işçiyi işinden ve geleceğinden etmeyin/ettirmeyin.

"DİVRİĞİ HALKI KAZANACAK, HEP BİRLİKTE KAZANACAĞIZ"

Sendikamız ve Divriği maden işçileri olarak ilan ediyoruz: 'Küçülme' adı altında işten çıkarmalar tamamen keyfi ve haksızdır! İşten çıkarmalara ve hak gaspına asla boyun eğmeyeceğiz. Bu süreçte atılacak adımlarımız net ve kararlıdır: Haklarımızı savunmak için topladığımız imza kampanyasını sürdürmeye devam ederken, işten çıkarmalara ve baskılara karşı tüm meşru mücadele olanaklarını kullanacağız. Şimdi mücadeleyi ve dayanışmayı büyütmek, Divriğili maden işçilerinin ve Divriği halkının haklı mücadelesini tüm Türkiye’ye mal etmek zamanıdır.

''HAKLI MÜCADELEMİZ KAZANACAK''

Tüm Divriğilileri, milletvekillerini, belediye başkanlarını, siyasi partileri, emek ve meslek örgütlerini, sivil toplum örgütlerini, aydınları, sanatçıları ve emeğin ve maden işçisinin dostu olan halkımızı başlattığımız haklı direnişimizi desteklemeye çağırıyoruz, başlatacağımız direnişin bir parçası olan imza kampanyamıza imza vermeye davet ediyoruz."