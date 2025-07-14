İşten çıkarılan işçiler meclis salonuna girmek isteyince arbede çıktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şirketlerinden İZDOĞA, İZULAŞ ve İZBETON’da çalışan 1030 işçinin işten çıkarılması kararının ardından, bu şirketlerde örgütlü Belediye-İş Sendikası İzmir Şubeleri eylem kararı almıştı.
Egemenlik Binası’nda günlerdir süren eylemler, bugün İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısı öncesi yeni bir boyut kazandı.
Belediye meclis toplantısının yapılacağı Kültürpark'taki hollere gelen işçiler, meclis salonuna girmek istedi. İşçilerin bu talebine güvenlik güçleri izin vermeyince, iki taraf arasında kısa süreli bir arbede yaşandı.
Çevik kuvvet ekipleri, hollerin kapısına yüklenen işçileri alandan uzaklaştırmaya çalıştı. Sendika yetkilileri ise meclis toplantısına katılarak yaşanan işten çıkarmalara dair söz almak istediklerini ifade etti.
Gerginlik güvenlik güçlerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınırken, işçiler Kültürpark alanındaki bekleyişlerini sürdürdü. Belediye-İş Sendikası, işten çıkarma kararları geri çekilene dek eylemlerine devam edeceklerini duyurdu.