HSK, 359 hakim ve savcının görev yerini değiştirdi

HSK, adli ve idari yargıda göreve yapan 359 hakim ve savcının görev yerinin değiştirilmesine karar verdi.

cumhuriyet.com.tr
06 Ekim 2021 Çarşamba, 20:17
HSK, 359 hakim ve savcının görev yerini değiştirdi
Abone Ol google-news

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle, adli ve idari yargıda 359 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

AYRINTILAR GELİYOR...


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler