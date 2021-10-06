HSK, 359 hakim ve savcının görev yerini değiştirdi
HSK, adli ve idari yargıda göreve yapan 359 hakim ve savcının görev yerinin değiştirilmesine karar verdi.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle, adli ve idari yargıda 359 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.
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