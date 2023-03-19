İstifa etmişti... Eski Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar 'güldüğü' depremzedelere 'şiir' yazdı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 'sağlık' sorunlarını gerekçe göstererek istifa eden Adıyaman eski Valisi Mahmut Çuhadar, 'Adıyaman Depremi' isimli şiir yazdı.

DHA
Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 14:44
İstifa etmişti... Eski Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar 'güldüğü' depremzedelere 'şiir' yazdı
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Adıyaman eski Valisi Mahmut Çuhadar, 2020 yılı haziran ayında vali olarak atandığı Adıyaman'daki görevinden 10 Mart'ta istifa ederek ayrılmıştı.

Sağlık sorunlarını gerekçe gösteren Çuhadar istifasını, "Yaklaşık 3 yıldır yürütmekte olduğum Adıyaman Valiliği görevimden yaşadığım sağlık sorunları sebebi ile affımı talep etmiş bulunmaktayım. 06.02.2023 tarihinde yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını devlet ve millet dayanışması ile sarılacağına dair inancım tamdır. Adıyaman ve Adıyamanlı hemşehrilerimin yüreğimizde hep özel bir yeri olacaktır. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun" sözleriyle duyurmuştu.

DEPREMZEDELERE GÜLMÜŞTÜ

Çuhadar, depremzede yurttaşların yardımların gecikmesiyle ilgili isyanına verdiği yanıtla tepki çekmişti. "Adıyaman sahipsiz", "Yardım nerede?" diye soran yurttaşlara Vali Çuhadar gülerek karşılık vermişti. Yurttaşlar bunun üzerine Çuhadar’a ''Ne gülüyorsun'' diyerek tepki göstermişti. 

Demirören Haber Ajansı, (DHA) görevi bırakan Mahmut Çuhadar'ın sosyal medya hesabından paylaştığı şiiri servis etti.

Çuhadar'ın 'Adıyaman Depremi' adını verdiği şiiri şöyle:

"Kara gece saat dört onyediydi
Bu vuran suskun arzın hiddetiydi
Ölüm yakın belli hüküm katiydi
Karanlıkta solup gitti ağıtlar

Bu uğultu dünyaya ait değil
Sanki Sur’a üflemişti İsrafil
Göçüklerden can derledi Azrail
Nur gölünde yüzüp gitti şehitler

Babalar ev halkına etten duvardı
Analar kundakta yavrusun sardı
Sıcak evler o an birer mezardı
Kam almadan göçüp gitti yiğitler

Viran oldu Adıyaman depremde
Taze güller soldu arka bahçemde
Yanardağlar lav püskürttü çevremde
Enkazlarla göçüp gitti ahitler

Zelzelede saat durdu meydanda
Zaman dondu o an Adıyaman’da
Feryat figan arşa çıktı her yanda
Yürekleri delip gitti beyitler

Yıkanmadan uğurlandı mevtalar
Olanlara kifayetsiz güfteler
Çaresizce aktı günler haftalar
Yazılmadan uçup gitti kağıtlar

Zaman doldu fayları kırdı toprak
Bu devranı döndüren Cenab-ı Hak
İdrak eyle dünya kısa bir durak
Bu hiçliğe bakıp gitti meyyitler

Kul Mahmudum bu bir sabır sınavı
Payımıza düştü haysiyet avı
Dört bucağı gezdi iftira devi
Arkasını dönüp gitti şahitler."


Vali Adıyaman Valiliği istifa Şiir

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