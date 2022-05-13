İstihbarat Başkanlığı'ndan, Kaftancıoğlu'na destek veren eski Daire Başkanı Uzun'a: "Böyle bir ahlaksızlık kabul edilemez"

13 Mayıs 2022 Cuma, 07:51

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı; Yargıtay'ın hakkındaki mahkûmiyet kararları onanan CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu’na destek mesajı yayınlayan eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun’a tepki gösterdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi , sosyal medya hesabında Sabri Uzun’a yönelik şu açıklamayı yaptı:

“İstihbarat Daire Başkanlığı yapmış birisinin böyle bir ahlaksızlığı kabul edilemez”

SABRİ UZUN NE YAZDI?

Uzun’un, Kaftancıoğlu için yayınladığı destek mesajı ise şöyle:

“Sayın Kaftancıoğlu, Halide Edip, 23 Mayıs 1919 günü İngiliz işgali altındaki İstanbul Sultanahmet meydanında özgürlük nutku atmıştı. İşgalciler bile ona, senin gibi ceza vermemişlerdi. Türk kadınlarını sizin şahsınızda kutluyorum.”