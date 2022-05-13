İstihbarat Başkanlığı'ndan, Kaftancıoğlu'na destek veren eski Daire Başkanı Uzun'a: "Böyle bir ahlaksızlık kabul edilemez"
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Başkanlığı; mahkûmiyet kararı onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na destek mesajı yayınlayan eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun’a sert tepki gösterdi. İstihbarat Başkanlığı, EGM resmi hesabından “İstihbarat Daire Başkanlığı yapmış birisinin böyle bir ahlaksızlığı kabul edilemez” mesajı paylaştı.
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı; Yargıtay'ın hakkındaki mahkûmiyet kararları onanan CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu’na destek mesajı yayınlayan eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun’a tepki gösterdi.
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi , sosyal medya hesabında Sabri Uzun’a yönelik şu açıklamayı yaptı:
“İstihbarat Daire Başkanlığı yapmış birisinin böyle bir ahlaksızlığı kabul edilemez”
SABRİ UZUN NE YAZDI?
Uzun’un, Kaftancıoğlu için yayınladığı destek mesajı ise şöyle:
“Sayın Kaftancıoğlu, Halide Edip, 23 Mayıs 1919 günü İngiliz işgali altındaki İstanbul Sultanahmet meydanında özgürlük nutku atmıştı. İşgalciler bile ona, senin gibi ceza vermemişlerdi. Türk kadınlarını sizin şahsınızda kutluyorum.”
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