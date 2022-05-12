Kaftancıoğlu'na bir destek de Başak Demirtaş'tan: Seninleyim Canan

12 Mayıs 2022 Perşembe, 22:37

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını onadı. Hapis cezasının yanı sıra Kaftancıoğlu'na siyasi yasak kararı uygulanmasına karar verildiği bildirildi.

Karara tepkiler çığ gibi büyürken Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada 21 Mayıs'taki Milletin Sesi mitinginin Bursa'dan İstanbul'a kaydırıldığını da duyurdu.

Kılıçdaroğlu, "Yönetenlere, yönetene, Erdoğan'a sesleniyorum. Sen iki yüzlüsün, fırsatçısın, zorba ve manipülatörsün. Zulmün ve küstahlığın artık son buluyor" dedi.

BAŞAK DEMİRTAŞ'TAN KAFTANCIOĞLU'NA DESTEK: SENİNLEYİM CANAN

Halen cezaevinde olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş; Yargıtay'ın, Kaftancıoğlu hakkındaki mahkûmiyet kararlarını onamasına tepki gösterdi.

Başak Demirtaş’ın, Kaftancıoğlu’na destek için sosyal medyadan yayınladığı mesaj şöyle:

Siyasi yollarla yenemedikleri herkesi, siyaset ve hukuk dışı yollarla yenmeye çalışıyorlar. Bunu başarıp başaramayacakları bizlere bağlı. İnanıyorum ki başaramayacaklar! Seninleyim Canan.