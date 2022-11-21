İstiklal bombacısı Ahlam Albashır'ın telefon hattındaki iki sır cevapsız arama!

21 Kasım 2022 Pazartesi, 12:21

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını gerçekleştiren ve tutuklanan terörist Ahlam Albashır'ın kullandığı telefon hattının arama kayıtlarına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah'ın haberine göre, Albashır'ın, terör saldırısının yaşandığı günün akşamında yakalanmadan saatler önce telefonunda "Amcam" olarak kayıtlı olan yabancı bir hattı bir buçuk saat arayla iki defa aradığı fakat aramalar açılmadığı için görüşme yapılmadığı tespit edildi.

ARAMALAR YANITSIZ KALDI

İstanbul Emniyeti'nin tespitlerine göre; terörist Ahlam Albashır, "+38" ile başlayan yabancı telefon hattını akşam saat 20.01'de ve 21.38'de aradı fakat aramaları cevaplanmadı.

Albashır'ın kullandığı telefon hattında Amcam, Ahmet ve Sağlığım isimleriyle üç kişinin kayıtlı olduğu da belirlendi. Telefon hattında "Ahmet" olarak kayıtlı olan kişinin; patlamadan sonra terörist Ahlam Albashır'ı bir taksiyle gittiği Esenler'den alarak Küçükçekmece'deki adrese götüren ve yakalanarak tutuklanan göçmen kaçakçısı Ahmed Jarkas olduğu iddia ediliyor.

Ahmed Jarkas'ın saldırıdan sonra terörist Ahlam Albashır'ı Esenler Meydanı'nda karşıladığı ve taksinin parasını da Ahmed Jarkas'ın ödediği de saptandı. Sır arama kayıtlarının incelemesi devam ediyor.