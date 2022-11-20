İstiklal Caddesi'nde 'bombalı paket şakası' iddiası
İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da gerçekleşen bombalı terör eyleminin ardından, Arap turistler tarafından 'bombalı paket şakası' videosu sosyal medyada dolaşıma girdi. Siyasi isimlerin de paylaştığı video yurttaşlar tarafından büyük tepki gördü. Ancak videonun saldırıdan bir hafta önce çekildiği öğrenildi.
İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da meydana gelen bombalı terör eyleminde 6 kişi yaşamını yitirdi, 81 kişi yaralandı.
Acısı henüz taze olan terör saldırısı sonrası dün sosyal medyada TikTok’ta paylaşılan bir video dolaşıma girdi.
Videoda, İstiklal Caddesi'nin ortasında Arapça konuşan 3 kişinin bombalı paket ya da kapkaç 'şaka'sı yaparak kahkahalar attığı görüldü. Bu kişilerin tavırları ve hareketleri sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.
Teyit.org, videoya video doğrulama aracı InVid aracılığıyla bakarak videonun eski tarihli olduğunu ortaya çıkardı.
Buna göre, çekilen video TikTok'ta 6 Kasım 2022'de paylaşıldı.
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