Son Dakika... İstiklal Caddesi'ndeki saldırıya ilişkin 2 kişi daha tutuklandı

20 Kasım 2022 Pazar, 17:49

Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısı ile ilgili, şüphelilerin Hatay'dan Türkiye'ye girmesini sağlayan 2 şüpheli 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' ve 'kasten öldürme' suçlarından tutuklandı.

Tutuklu şüpheli sayısı 19'a yükselirken, olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.