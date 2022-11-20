Son Dakika... İstiklal Caddesi'ndeki saldırıya ilişkin 2 kişi daha tutuklandı

Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısı ile ilgili, zanlıların Hatay üzerinden Türkiye'ye girmesini sağlayan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
20 Kasım 2022 Pazar, 17:49
Son Dakika... İstiklal Caddesi'ndeki saldırıya ilişkin 2 kişi daha tutuklandı
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Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısı ile ilgili, şüphelilerin Hatay'dan Türkiye'ye girmesini sağlayan 2 şüpheli 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' ve 'kasten öldürme' suçlarından tutuklandı.

Tutuklu şüpheli sayısı 19'a yükselirken, olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. 

 


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