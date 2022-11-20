Son Dakika... İstiklal Caddesi'ndeki saldırıya ilişkin 2 kişi daha tutuklandı
Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısı ile ilgili, zanlıların Hatay üzerinden Türkiye'ye girmesini sağlayan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısı ile ilgili, şüphelilerin Hatay'dan Türkiye'ye girmesini sağlayan 2 şüpheli 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' ve 'kasten öldürme' suçlarından tutuklandı.
Tutuklu şüpheli sayısı 19'a yükselirken, olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
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