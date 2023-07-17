İstiklal bombacısı ilk savunmasını yaptı: İfadesini değiştirdi!

İstanbul İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşen bombalı saldırıda bomba düzeneğini bırakan Ahlam Albashır mahkemede ilk kez savunmasını yaptı.

DHA
Yayınlanma: 17.07.2023 - 17:28
İstiklal bombacısı ilk savunmasını yaptı: İfadesini değiştirdi!
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İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 tarihinde 6 kişinin öldüğü, 99 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısında bomba düzeneğini bırakan Ahlam Albashır mahkemede ilk kez savunmasını yaptı. 

Soruşturma aşamasındaki ifadesini değiştiren sanık Albashır, "Daha önce bunları anlatmadım. Suriye'den gelirken patlayıcı yanımızda değildi. Böyle bir şey olacağını bilmiyordum. Bombayı İstanbul'da Bilal teslim aldı" dedi.

 


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