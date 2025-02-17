İstiklal Caddesi'nde korkutan yangın!
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir restoranın mutfak kısmında yangın çıktı. Kısa sürede söndürülen yangın çevrede paniğe neden oldu.
Asmalı Mescit Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın giriş katındaki restoranda saat 11.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden çalışanlar itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın çevrede paniğe neden oldu.
Yangınla ilgili incelemeler devam ediyor.
Etiketler: #Beyoğlu #İStiklal caddesi #Yangın
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