İstiklal Caddesi'nde korkutan yangın!

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir restoranın mutfak kısmında yangın çıktı. Kısa sürede söndürülen yangın çevrede paniğe neden oldu.

İstiklal Caddesi'nde korkutan yangın!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 17.02.2025 - 13:09

Asmalı Mescit Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın giriş katındaki restoranda saat 11.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden çalışanlar itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın çevrede paniğe neden oldu.

Yangınla ilgili incelemeler devam ediyor.


Etiketler: #Beyoğlu #İStiklal caddesi #Yangın

İlgili Haberler

Film galasında izdiham! Çakal ve İbrahim Tilaver’in hayranları kavga etti, yangın tüpü sıkıldı

Film galasında izdiham! Çakal ve İbrahim Tilaver’in hayranları kavga etti, yangın tüpü sıkıldı
Diyarbakır’da kız yurdunda çıkan yangın paniğe neden oldu

Diyarbakır’da kız yurdunda çıkan yangın paniğe neden oldu
Kadıköy'de tarihi karakolda yangın: Ölen kişinin kimliği belli oldu!

Kadıköy'de tarihi karakolda yangın: Ölen kişinin kimliği belli oldu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler