İstiklal Caddesi'nde korkutan yangın: Bir çocuk mahsur kaldı

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde bir büfede çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında mahsur kalan çocuk ekipler tarafından kurtarıldı.

İstiklal Caddesi'nde korkutan yangın: Bir çocuk mahsur kaldı
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DHA
Yayınlanma: 21.04.2025 - 00:34

Yangın, saat 22.30 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde bulunan bir büfede henüz bilinmeyen bir sebeple çıktı.

Dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Yangın sırasında binada dumanların içinde mahsur kalan bir çocuk ise ekiplerin müdahalesi ile çıkarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından ambulansta sağlık kontrolünden geçirilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.


Etiketler: #Yangın #İStiklal caddesi #Mahsur

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