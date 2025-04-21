İstiklal Caddesi'nde korkutan yangın: Bir çocuk mahsur kaldı
Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde bir büfede çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında mahsur kalan çocuk ekipler tarafından kurtarıldı.
Yangın, saat 22.30 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde bulunan bir büfede henüz bilinmeyen bir sebeple çıktı.
Dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Yangın sırasında binada dumanların içinde mahsur kalan bir çocuk ise ekiplerin müdahalesi ile çıkarıldı.
Sağlık ekipleri tarafından ambulansta sağlık kontrolünden geçirilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: #Yangın #İStiklal caddesi #Mahsur
En Çok Okunan Haberler
-
- ORC'nin yeni anketinde çarpıcı sonuç!
- Ankara'da sosyal medyada gündem olan düğün
- Erdoğan'a yapılan sunumunun ayrıntıları ortaya çıktı
- Bülent Arınç'tan 'İmamoğlu' çıkışı
- Türkiye'nin konuştuğu o çiftçiden yeni açıklama
- Kütahyalı'dan AKP'li Gökçek'e övgülerle veda
- Hukukçu Kezban Hatemi, gençleri hedef aldı
- İlk ve son cumhurbaşkanları Yozgat’ta!
- AFAD duyurdu: Datça'da deprem
- Faturalarda 'rant oyunu'