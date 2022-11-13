İstiklal Caddesi'nde patlama: Görüntü kameralara yansıdı
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken patlama anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada yurttaşlarn panikle kaçması cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntüde, bir patlama sesinin olduğu ve patlama noktasından alevlerin yükseldiği anlar görülüyor.
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