İstiklal Caddesi'nde patlama: Görüntü kameralara yansıdı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken patlama anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

cumhuriyet.com.tr
13 Kasım 2022 Pazar, 16:45
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Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada yurttaşlarn panikle kaçması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüde, bir patlama sesinin olduğu ve patlama noktasından alevlerin yükseldiği anlar görülüyor.


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