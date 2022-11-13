İstiklal Caddesi'nde patlama: Görüntü kameralara yansıdı

13 Kasım 2022 Pazar, 16:45

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada yurttaşlarn panikle kaçması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüde, bir patlama sesinin olduğu ve patlama noktasından alevlerin yükseldiği anlar görülüyor.