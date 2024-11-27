İstiklal Caddesi'nde polisi bıçaklamıştı: Oytun Ilgar'ın 21 yıla kadar hapsi isteniyor
Beyoğlu'nda görev başındaki polis memurunu ensesinden bıçaklayan şüpheli Oytun Ilgar hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, Ilgar’ın toplamda 13 yıl 6 aydan 21 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
12 Ekim’de Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana gelen olayda, polis memuru R.Ş., caddenin tünel girişinde görev yaptığı sırada şüpheli Oytun Ilgar, arkadan yaklaşarak elindeki taşıması yasak olan ‘sustalı’ bıçakla memurun ensesine vurduktan sonra kaçtı. İddianamede, şüpheli Ilgar’ın olaydan önce sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlarda polislere yönelik tehditkar ifadeler kullandığı belirtildi.
Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Ilgar’ın olay öncesinde sosyal medyada, "Düelloya davet ediyorum", "Teke tek, erkek erkeğe kavga etmek isterim kendisiyle", "Çantamı aradılar, Allah’tan bıçağıma ve balime dokunmadılar. Yoksa boşu boşuna masraf yaptıracaklardı bana" şeklinde ifadeler kullandığı bir video yayınladığı ifade edildi. İddianamede, bu ifadelerin şüphelinin polislere karşı husumet beslediğini ve saldırıyı önceden planladığını gösterdiği vurgulandı.
"NE BULURSAM İÇİYORUM AMA MADDE BAĞIMLISI DEĞİLİM"
Şüpheli Oytun Ilgar’ın ifadesinde, olay anını hatırlamadığını, madde bağımlısı olmadığını ancak ne bulursa içtiğini söylediği kaydedildi. İddianamede, şüphelinin olay sonrası yakalandığı sırada üzerinde ‘sustalı’ olarak tabir edilen bıçak, çantasında ise bir litrelik tiner ve bali diye bilinen uçucu maddelerin bulunduğu belirtildi.
13 YILDAN 21 YILA HAPİS TALEBİ
Savcılık, Ilgar’ın "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız bıçak bulundurma" suçlarından toplamda 13 yıl 6 aydan 21 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti
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