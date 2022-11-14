İstiklal Caddesi'ndeki beton saksılar kaldırılıyor
İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamanın ardından alınan güvenlik tedbiri kapsamında beton saksıların kaldırılmasına başlandı.
İstiklal Caddesi'nde dün gerçekleşen patlama sonrası bankların güvenlik amacıyla kaldırılmasının ardından beton saksıların kaldırılmasına da başlandı.
İstanbul Valiliği'nin aldığı kararı uygulamak için çalışmalara başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri beton saksılar saksılardaki bitkileri tek tek sökerek kamyonlara yükledi.
150 ağacın ekipler tarafından çıkarılmasının ardından 90 beton saksı da vinç yardımıyla kaldırılacak. Ağaçların daha sonra parklara dikileceği öğrenildi.
Beton saksıların kaldırılma çalışmaları sırasında İstiklal Caddesi'nin saat 22.00'den itibaren yaya trafiğine de kapatılacağı belirtildi.
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