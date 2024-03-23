İstiklal Caddesi'nin 1996'daki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 1996 yılında çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler, izleyenleri duygulandırdı.
İstanbul'un önemli simgelerinden biri olan İstiklal Caddesi'nde 1996 yılında çekilen ve geçmişe bir yolculuk yaptıran görüntüler, sosyal medyada gündem olmayı başardı.
X'te (Twitter) Evren Arın tarafından paylaşılan videoda, İstiklal Caddesi'nde o döneme ait yaşam ve atmosferin yansımaları yer alıyor.
Görüntüleri izleyenler, o dönemin hatıralarına dalarken duygusal anlar yaşadı.
"BELGESEL PROJESİNİN KASETLERİNİ ARŞİVİMİZDE KORUMUŞUZ"
Arın, görüntüleri paylaşırken şu notu düştü:
"Otuz yıl önce İstiklal Caddesi nasıl görünüyordu, hangi mekanlar vardı, sosyal ortam nasıldı? Bu sorulara yanıt verecek görsel-işitsel kayıt pek yok veya paylaşılmıyor. Neyse ki 1996’da stüdyomuzda yapılan bir belgesel projesinin kasetlerini arşivimizde korumuşuz."
Otuz yıl önce İstiklal Caddesi nasıl görünüyordu, hangi mekanlar vardı, sosyal ortam nasıldı? Bu sorulara yanıt verecek görsel-işitsel kayıt pek yok veya paylaşılmıyor. Neyse ki 1996’da stüdyomuzda yapılan bir belgesel projesinin kasetlerini arşivimizde korumuşuz. #arşivden pic.twitter.com/1vcAuD5HDD— Evren Arın (@EvrenArin) March 22, 2024
En Çok Okunan Haberler
-
- En az 50 ölü, 150'den fazla yaralı!
- Karabük'te 'emeklilere' mesaj
- Lütfü Savaş’a saldırı
- Uzmanı, banka promosyonundaki 'gerçeği' açıkladı
- 'Soylu, Türkiye'de 2 kişiye kafayı taktı'
- Muğla'da korkutan deprem!
- AKP'nin başkan adayına saldırı!
- BDDK’den taşıt kredileri kararı
- İBB, Çiller 'kıyağını' iptal ettirdi
- Suçunu itiraf etti!