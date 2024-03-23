İstiklal Caddesi'nin 1996'daki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

Yayınlanma: 23.03.2024 - 12:31

Güncelleme: 23.03.2024 - 12:36

İstanbul'un önemli simgelerinden biri olan İstiklal Caddesi'nde 1996 yılında çekilen ve geçmişe bir yolculuk yaptıran görüntüler, sosyal medyada gündem olmayı başardı.

X'te (Twitter) Evren Arın tarafından paylaşılan videoda, İstiklal Caddesi'nde o döneme ait yaşam ve atmosferin yansımaları yer alıyor.

Görüntüleri izleyenler, o dönemin hatıralarına dalarken duygusal anlar yaşadı.

"BELGESEL PROJESİNİN KASETLERİNİ ARŞİVİMİZDE KORUMUŞUZ"

Arın, görüntüleri paylaşırken şu notu düştü:

"Otuz yıl önce İstiklal Caddesi nasıl görünüyordu, hangi mekanlar vardı, sosyal ortam nasıldı? Bu sorulara yanıt verecek görsel-işitsel kayıt pek yok veya paylaşılmıyor. Neyse ki 1996’da stüdyomuzda yapılan bir belgesel projesinin kasetlerini arşivimizde korumuşuz."