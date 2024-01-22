İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı davasında 3 sanığa tahliye

Yayınlanma: 22.01.2024 - 13:10

Güncelleme: 22.01.2024 - 13:48

Taksim İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de 6 kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin terörist Ahlam Albashır dahil 36 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, tutuklu bulunan 3 sanığın tahliyesine karar verdi.

Duruşma, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz olması nedeniyle 14. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görüldü. Sanık Ahlam Albashir dahil 9 tutuklu sanık jandarma eşliğinde mahkemeye getirildi. Tutuklu bulunan diğer sanıklardan 6'sı ise duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

"BİR ŞEY SÖYLEMEK İSTEMİYORUM"

Sanıkalrın savunmaları, yeminli tercüman eşliğinde alındı. Sanık Ahlam Albashir, savunma olarak, bir şey söylemek istemediğini söyledi.

Savunma yapan diğer sanıklar ise haklarındaki suçlamaları reddetti. Sanıkların avukatları ise müvekkillerinin örgüt üyeliğine dair somut delil bulunmadığını savunarak, tahliyelerini talep etti.

3 SANIĞA TAHLİYE KARARI

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Bakar Carkes, Hasan Aburas ve Muhap Ammari'nin üzerlerine atılı suç vasfının değişmesi ihtimali ve tutuklulukta geçirdikleri süreyi göz önüne alarak tahliyelerine karar verdi.

Mahkeme, tutuklu sanıklar Ahlam Albashir ile diğer 12 sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. 10 sanık hakkındaki yakalama emirlerinin ise devamına karar verildi.

12 ŞUBAT'A ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanıkların terör örgütüyle irtibat veya iltisaklı olduğuna ilişkin herhangi bir bilgi veya beyan olup olmadığının Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Genel Kurmay Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na sorulması için yazı yazılmasına da karar verdi.

Mahkeme, mütalaasını hazırlaması için dosyayının duruşma savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı 12 Şubat'a erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanık Ahlam Albashır'ın, 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak', 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'tasarlayarak bombalama suretiyle çocuğa karşı kasten öldürme', 'tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürme', 'tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs', 'tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi' suçlarından toplamda 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 949 yıldan 3 bin 9 yıla kadar hapsi istendi.

Diğer sanıklarınise 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma', 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme', 'Silahlı terör örgütüne üye olma', 'Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme' ve 'Göçmen kaçakçılığı' ile 'öldürme ve öldürmeye teşebbüse yardım etme' suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.