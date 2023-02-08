İstiklal Spor'da ikinci kayıp: Futbolcu Hakan Doğan da yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 15:59

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 16:50

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bölgesel Amatör Lig (BAL) kulüplerinden İstiklal Spor'un futbolcusu Hakan Doğan'ın Kahramanmaraş merkezli büyük depremde yaşamını yitirdiğini duyurdu.

İSTİKLAL SPOR'UN İKİNCİ KAYBI

TFF'den yapılan açıklamada, Doğan'ın Kahramanmaraş İstiklal Spor'un ikinci kaybı olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Kahramanmaraş İstiklal Spor'un futbolcusu Hakan Doğan'ın ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Hakan Doğan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve Kahramanmaraş İstiklal Spor camiasına başsağlığı dileriz. Taner Kahriman'ın ardından ikinci futbolcusunu kaybeden Kahramanmaraş İstiklal Spor camiasının acısını paylaşıyoruz. Bu vesileyle bir kez daha depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun."