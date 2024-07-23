İstinaf mahkemesi şarkıcı Kurtuluş Kuş’un beraat kararını onamıştı: Aileden Yargıtay’a başvuru
Aydın’daki bir otelde B.B’ye (21) nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan ve ardından beraat eden Kurtuluş Kuş’un davası İstinaf mahkemesine taşındı.
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararda herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını belirterek başvuruyu esastan reddetti ve Kuş’un beraat kararını onadı. B.B’nin ailesinin avukatı onama kararını Yargıtay’a temyiz etti.
Ailenin avukatının temyiz dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:
“Sanık Kurtuluş Kuş’un TCK’nin 102/2. maddesi gereğince mahkûmiyeti yerine söz konusu hükme yönelik istinaf başvurusunun esastan reddedilmesi kanuna aykırıdır. Olayın intikal şekli, mağdurenin tanık anlatımlarıyla da doğrulanan beyanları, sanığın olaya ve hayatın olağan akışına aykırı savunmasına, mağdureye ilişkin alınan doktor raporları ve tüm dosya kapsamı nazara alındığında sanığın atılı suçtan mahkûmiyetine karar verilmesi gerekiyordu.”
En Çok Okunan Haberler
-
- Dolar o tarihte 37 lirayı görecek!
- Emeklilerin zam farkı ne zaman ödenecek?
- AKP'den Doğu Perinçek'e peş peşe tepki
- Amerika'ya taşınan oyuncunun yeni işi şaşırttı!
- 'Yüksek sıcaklık' uyarısı: Kavrulacağız!
- Atina'dan Ankara'ya çirkin mesaj
- 'Afyon AKP beni batırdı'
- 'Katliam yasası'na tepki gösteren Tosun hedef gösterildi
- Cansız bedenlerine ulaşıldı
- Yerlikaya'dan açıklama geldi