İstinaf Mahkemesi Şarkıcı Kurtuluş Kuş’un beraat kararını onadı: Aile Yargıtay’a başvuracak

Yayınlanma: 03.07.2024 - 20:04

Güncelleme: 03.07.2024 - 20:04

Aydın’daki bir otelde B.B’ye (21) nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan ve ardından beraat eden Kurtuluş Kuş’un davası İstinaf Mahkemesi’ne taşındı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararda herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını belirterek başvuruyu esastan reddetti ve Kuş’un beraat kararını onadı.

İSPAT İÇİN NE DELİL GEREKİYOR?

Karara tepki gösteren B.B.’nin babası Ö.B., adli tıp raporu olduğuna vurgu yaparak "Biz kararın adil olmadığını siyasi olduğunu düşünüyoruz. Bir tecavüzü bir kızın ispatlaması için ne delil gerekiyor bana bunu anlatır mısınız? Parası olanın siyasi güçlerle adaleti satın aldığını düşünüyoruz" dedi.

Başvuru yapacağız

Ö.B. sözlerini şu şekilde noktaladı: "Bundan sonraki süreçte Yargıtay başvurumuzu yapıyoruz. Ordan da adil bir karar çıkmaması durumda Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurumuzu yapacağız"