Son dakika... Yargıtay’dan ‘Adnan Oktar’ davası kararı: 8 bin 658 yıl hapis cezası onandı
Son dakika haberi... Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü davasında verilen cezaları onadı. 550 sayfalık gerekçeli kararla Adnan Oktar hakkında verilen 8 bin 658 yıl hapis cezası dahil örgüt üyeleri hakkında verilen hükümler kesinleşmiş oldu.
Yargıtay 1. Ceza Dairesi elebaşı Adnan Oktar hakkında verilen 8 bin 658 yıl hapis cezasının tamamını ve Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü hakkında verilen cezaları onadı.
Gerekçeli kararda Oktar hakkında verilen 8 bin 658 yıl hapis cezası dahil örgüt üyeleri hakkında verilen hükümler kesinleşmiş oldu.
Örgüt üyeleri cinsel istismar, kasten öldürmeye teşebbüs, eziyet, eğitim hakkının engellenmesi, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, kişisel verilerin izinsiz kayıt edilmesi gibi çeşitli suçlardan cezalandırılmıştı.
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