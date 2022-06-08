İstinat duvarı çöktü: Faciadan son anda dönüldü...
Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir binanın otoparkındaki istinat duvarının çökmesi sonucu 5 otomobil zarar gördü. Duvarın çöktüğü esnada herhangi bir yurttaşın otoparkta olmaması faciayı önledi.
Olay, 7 Haziran Salı günü akşam saatlerinde Ankara’nın Keçiören İlçesi Kamil Ocak Mahallesi Ertaş Sokak’taki 4 katlı binanın otoparkında meydana geldi. Etkili olan yağmura dayanamayan istinat duvarının çökmesi sonucu 5 araç zarar gördü.
Bir araç kullanılmaz hale gelirken duvarın çöktüğü esnada herhangi bir yurttaşın otoparkta olmaması faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.
"AKŞAM SAATLERİNDE BİR SES DUYDUK..."
İstinat duvarının üstüne çöktüğü 06 DC 8893 plakalı otomobilin sahibi Fuat Kuddisi Cantürk, “Akşam saatlerinde bir ses duyduk. Geldik gördük ki istinat duvarı çökmüş. Baktık benim arabanın üzerine çökmüş. Daha önce böyle bir olay başımıza gelmedi” dedi.
BİR YURTTAŞ SELDE SÜRÜKLENDİ
Akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası olan selde bir yurttaşın sürüklendiği görülürken çevredeki esnaflar ise hemen müdahale etti. Ayrıca sel sularına otomobiller kapılırken bazıları ise sulara teslim oldu. Cadde ve sokakta bulunan dükkanlar sular altında kaldı.
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