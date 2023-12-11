İstinat duvarı Milli Eğitim Müdürlüğü binasına çöktü!
Kocaeli'nde kot farkından dolayı binalar arasına yapılan istinat duvarı, İzmit Milli Eğitim Müdürlüğü binasının bahçesine çöktü.
Kocaeli'nin İzmit ilçesi Akçakoca Mahallesi'nde yokuş olan Sırrıpaşa Caddesi'ndeki İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binası ile üst kotta kalan 2 bina arasındaki istinat duvarı çöktü.
Duvarın parçaları, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasının bahçesine düştü. Olay esnasında bahçenin boş olması olası bir faciayı önledi.
İhbarla bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri gelip inceleme yaptı.
Çökmenin üst kotta oluşturduğu tehlike nedeniyle ekipler tarafından 3 binadaki 23 daire ve 6 iş yerinin boşaltılmasına karar verildi.
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