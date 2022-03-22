İstismar davasında babaya beraat, avukata dava
14 yaşındaki kızına cinsel istismar suçlamasıyla yargılandığı davada beraat eden 'baba', davanın avukatına 'iftira ve hakaret' davası açtı.
14 yaşında kızına cinsel istismar suçlamasıyla yargılandığı davada 'baba', beraat eder etmez davanın avukatlığını üstlenen Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Avukat Müjde Tozbey Erden hakkında 'iftira ve hakaret' davası açtı.
Çarşamba günü Konya'da görülecek dava öncesi Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği sosyal medya hesabından, "Dernek başkanımız Av. Müjde Tozbey Erden, bir çocuk istismarı dosyasında mağdur edilen çocuğun vekilliğini üstlendiği için "iftira ve hakaret” ile suçlanıyor. Çarşamba günü Konya'dayız" notu ile bir açıklama paylaşıldı.
"BABAM ARTIK YATAĞIMA GİRMEYECEK, SÖZ VERDİ"
Dernekten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Derneğimizin Konya'dan üstlendiği, bir babanın 14 yaşındaki kızına cinsel istismar suçuyla yargılandığı davada, mağdur çocuğumuza dernek adına gönüllü iki avukat atanmıştır. Yargılama sürecinde baba yaklaşık 6 ay tutuklu kalmış, heyet raporu ile çocuğumuzun ruhsal durumunun bozulduğu kanıtlanmıştır. Buna rağmen mahkeme cinsel istismar sanığı babayı tahliye etmiş, ardından suçu işlemediği kanaatiyle beraat ettirmiştir.
Mağdur çocuğumuz dosyayı yürüten dernek başkanımız Av. Müjde Tozbey Erden'i, babasının telefonundan arayarak "babam artık yatağıma girmeyecek, söz verdi" diyerek davadan çekilmemizi istemiştir. Baba beraat eder etmez, avukatımız hakkında "iftira ve hakaretten" şikayetçi olmuştur.
Bu Çarşamba saat 11.00'de Konya Adliyesinde olacağız.
Dernek başkanımız Av. Müjde Tozbey Erden, hakkında yürütülen kovuşturmada ifade verecek.
İstismar sanığını serbest bırakan adalet sistemi, kız çocuklarının hakları için mücadele edenleri hedefe koyuyor. Korkacak değiliz!
Boyun eğmeyeceğiz. Elbet bu günler geçecek."
Dernek başkanımız Av. Müjde Tozbey Erden, bir çocuk istismarı dosyasında mağdur edilen çocuğun vekilliğini üstlendiği için "iftira ve hakaret” ile suçlanıyor.— Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği (@oncecocukkadin) March 21, 2022
Çarşamba günü Konya'dayız.
??23 Mart
??Konya Adliyesi
??11.00
Susmuyoruz, korkmuyoruz, boyun eğmiyoruz??@MujdeTozbeyErde pic.twitter.com/vPuui3RYSm
İlgili Haberler
- Cinsel istismara uğrayan 17 yaşındaki Nuray Demir otel odasında ölü bulundu
- 15 yaşındaki 7 öğrenciye istismar: Tacizci öğretmenin işine son verildi
- 'İstismar' nedeniyle memurluktan ihraç edildi, müdür olarak atandı
Video Haberler
- Polis, 16 yaşındaki çocuğu son anda kurtardı
- Bakırköy Adliyesi'nde intihar
- Boğaziçi eylemleri davasında arbede
- Hastanede darbedilen güvenlik görevlisi konuştu
- Minibüse çarptıkları otomobili bırakıp gittiler
- Çin'de düşen yolcu uçağının görüntülerine ulaşıldı
- SMA'lı Abdullah'ın ailesi destek bekliyor
- 'Düşünmekten hasta olduk, çok pahalı'
- Çin'de 133 kişiyi taşıyan uçak düştü
- 7 yolcunun midesinden 11 kilo kokain çıktı
En Çok Okunan Haberler
- Zelenski’nin ‘ölümcül ikilemi’, Rusya’nın hatası
- Osmanlı Hanedanı
- 1921 Anayasası ve parlamenter sistem - Prof. Dr. Hakkı UYAR
- Türkiye-İsrail ilişkileri - İsmail ÖZCAN
- Gizlice yazılan mektuplar
- İstismar davasında babaya beraat, avukata dava
- Moskova-Batı arasında ip cambazlığı
- Sandıkla oyun olmaz!
- İttifak’ta siyasal ağırlık, sayısal ağırlık
- Fenerbahçe ‘güç’lendi