İstismar davasında babaya beraat, avukata dava

22 Mart 2022 Salı, 06:00

14 yaşında kızına cinsel istismar suçlamasıyla yargılandığı davada 'baba', beraat eder etmez davanın avukatlığını üstlenen Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Avukat Müjde Tozbey Erden hakkında 'iftira ve hakaret' davası açtı.

Çarşamba günü Konya'da görülecek dava öncesi Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği sosyal medya hesabından, "Dernek başkanımız Av. Müjde Tozbey Erden, bir çocuk istismarı dosyasında mağdur edilen çocuğun vekilliğini üstlendiği için "iftira ve hakaret” ile suçlanıyor. Çarşamba günü Konya'dayız" notu ile bir açıklama paylaşıldı.

"BABAM ARTIK YATAĞIMA GİRMEYECEK, SÖZ VERDİ"

Dernekten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Derneğimizin Konya'dan üstlendiği, bir babanın 14 yaşındaki kızına cinsel istismar suçuyla yargılandığı davada, mağdur çocuğumuza dernek adına gönüllü iki avukat atanmıştır. Yargılama sürecinde baba yaklaşık 6 ay tutuklu kalmış, heyet raporu ile çocuğumuzun ruhsal durumunun bozulduğu kanıtlanmıştır. Buna rağmen mahkeme cinsel istismar sanığı babayı tahliye etmiş, ardından suçu işlemediği kanaatiyle beraat ettirmiştir.

Mağdur çocuğumuz dosyayı yürüten dernek başkanımız Av. Müjde Tozbey Erden'i, babasının telefonundan arayarak "babam artık yatağıma girmeyecek, söz verdi" diyerek davadan çekilmemizi istemiştir. Baba beraat eder etmez, avukatımız hakkında "iftira ve hakaretten" şikayetçi olmuştur.

Bu Çarşamba saat 11.00'de Konya Adliyesinde olacağız.

Dernek başkanımız Av. Müjde Tozbey Erden, hakkında yürütülen kovuşturmada ifade verecek.

İstismar sanığını serbest bırakan adalet sistemi, kız çocuklarının hakları için mücadele edenleri hedefe koyuyor. Korkacak değiliz!

Boyun eğmeyeceğiz. Elbet bu günler geçecek."