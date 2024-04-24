Cinsel istismar sanığına verilen cezayı Yargıtay bozdu

Yayınlanma: 24.04.2024 - 17:12

Güncelleme: 24.04.2024 - 17:12

Olay, 27 Temmuz 2013 yılında Yenişehir Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre; Mehmet O. aynı sitede yaşayan komşularının çocukları olan ve o dönem 5 yaşında olan kız çocuğu E.M.D. ile erkek çocuğu İ.D.'yi evine oyun oynama bahanesiyle götürüp, defalarca cinsel istismarda bulundu.

Aileler çocuklarının vücutlarındaki darp izlerini ve istismarı fark etti. Polise giden iki aile durumu anlatıp, Mehmet O.'dan şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan Mehmet O., sevk edildiği adliyede 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YARGILANIRKEN, 6 AYDA CEZAEVİNDEN TAHLİYE EDİLDİ

Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 27 Ocak 2014 tarihinde yapılan 5'inci duruşmada mahkeme heyeti, tutuklu kaldığı süre, delillerin büyük oranda toplanmış olması, karartılacak delil bulunmaması, sanık ve mağdurlara ait raporların alınması sürecinin uzun sürecek olması ile tutukluğunun tedbir niteliğinde olması ve sanığın sabit ikametgah sahibi olması dikkate alınarak tahliyesine karar verdi. Ancak mahkeme heyetinden bir hakim tahliye kararına şerh düşerek karara itiraz etti. Mehmet O., cezaevinden tahliye edildi.

SANIĞA İSTİSMARDAN 22,5 YIL HAPİS

Mehmet O., yargılandığı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 13 Temmuz 2017 tarihinde yapılan karar duruşmasında 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan beraat ederken, iki çocuğa 'cinsel istismar' suçundan ise 22,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mehmet O., hapis cezasına rağmen tutuklanmadı.

YARGITAY BERAAT KARARINI BOZDU

Yerel mahkemenin verdiği karar, ailelerin itirazları üzerine Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. Karar, 7'nci Ceza Dairesi tarafından onandıktan sonra 2019 yılı ocak ayında Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay 8'inci Ceza Dairesi, Mehmet O.'nun beraat kararını bozarak, iki çocuğa 'cinsel istismar' suçundan aldığı 22,5 yıl hapis cezasına üzerine 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da her bir çocuk için 5'er yıl daha hapis cezası verilmesi gerektiğini belirtip, dosyayı tekrar Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderdi. Mehmet O., tekrar yargılanacak.

"HALA HUZUR İÇİNDE HAYATINI SÜRDÜRÜYOR"

Çocukların ailelerinin avukatı olan Fersu Ege Kandemir, iki çocuğa 'cinsel istismar' suçundan 22,5 yıl hapis cezası alan kişinin hala dışarıda olduğunu belirterek, "Bu şahıs sitenin parkında oyun oynayan biri kız, diğeri erkek iki çocuğu 'Size kuşlarımı göstereceğim, bilgisayar oynatacağım, evcilik oynayacağız' gibi bahanelerle evine götürüp, defalarca cinsel istismarda bulunuyor. Bu şahıs tutuklu yargılanırken, cezaevinden tahliye ediliyor. Mahkeme heyeti sanığın durumunu düşünürken, çocukların gelecek hayatları üzerinde bu şahsın yarattığı olumsuz etkileri dikkate almıyor. Cezaevinden tahliye oluyor ve sala sallana mahkemeye gelip gidiyor. Çocuklar psikolojik olarak dağılmış durumda. 10 yıldır bu sanık dışarıda ve rahat, kamusal hayata, topluma karışmış durumda. Hala huzur içinde hayatını sürdürüyor. Yerel mahkemenin verdiği kararı bölge mahkemesi onadı ancak Yargıtay bizi sevindiren bir karar vererek hapis cezasını yerinde buluyor ancak beraat kararını bozdu. Yargıtay, cezanın artırılması için dosyayı geri gönderdi. Sanığa verilen cezanın artırılmasını umuyoruz. Yüce Türk adaletine güveniyoruz. Ve karar sonrası tutuklanmasını bekliyoruz. Yaptığı suçların sonuçlarına bile katlanmamış birisi hala dışarıda" diye konuştu.