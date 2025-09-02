Cumhuriyet Gazetesi Logo
2.09.2025 08:27:00
AA DHA
İSTOÇ'ta korkutan yangın... Patlama sesleri duyuluyor!

Bağcılar ilçesinde bulunan İSTOÇ'taki bir iş yerinde yangın çıktı. Plastik malzemeleri satan iş yerinde başladığı belirtilen yangın, ilk belirlemelere göre 17 iş yerine sıçradı. Havadan görüntülenen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Mahmutbey Mahallesi'ndeki İstanbul Toptancılar Çarşısı'ndaki (İSTOÇ) iş yerinde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre; yangın plastik malzemeleri satan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü ve bitişiğinde bulunan iş yerlerine sıçradı.

Image

17 İŞ YERİ HASAR GÖRDÜ

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İş yerlerinde çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı.

Yangın sırasında ilk belirlemelere göre 17 iş yerinin hasar gördüğü öğrenildi. Havadan görüntülenen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Image

