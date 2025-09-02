İSTOÇ'ta korkutan yangın... Patlama sesleri duyuluyor!

İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Mahmutbey Mahallesi'ndeki İstanbul Toptancılar Çarşısı'ndaki (İSTOÇ) iş yerinde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre; yangın plastik malzemeleri satan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü ve bitişiğinde bulunan iş yerlerine sıçradı.

17 İŞ YERİ HASAR GÖRDÜ

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İş yerlerinde çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı.

Yangın sırasında ilk belirlemelere göre 17 iş yerinin hasar gördüğü öğrenildi. Havadan görüntülenen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.