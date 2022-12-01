İsveçli gazeteci İbrahim Kalın'ı sinirlendirdi! 'Saçma sapan sorular'

01 Aralık 2022 Perşembe, 17:21

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç televizyonu SVT’ye röportaj verdi. Gazetecinin, Türkiye’nin ciddi suçlular ve mafya üyeleri için bir sığınak olup olmadığı yönündeki sorusuna sinirlenen Kalın, “Koca bir ülkeyi suçluyorsunuz. Bu kabul edilemez. Asılsız suçlamalar gerçekmiş gibi sunuluyor ve siz soru sorup yanıtlamamı istiyorsunuz. Bunlar saçma sorular” diye konuştu.

Kalın daha sonra “Devam etmek istemiyorum” diyerek yayının durdurulmasını istedi.