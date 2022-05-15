İsveç'te iktidar partisi, NATO üyeliğine yeşil ışık yaktı
İsveç'te iktidardaki Sosyal Demokrat Parti, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından İsveç’in NATO üyeliğini destekleyeceklerini dile getirerek, İsveç’e nükleer silahların veya kalıcı NATO askeri üslerinin yerleştirilmesine karşı olduklarını bildirdi.
Almanya'nın Başkenti Berlin'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı’nda İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya muhtemel üyeliklerinin ele alınmasının ardından İsveç'teki iktidar Sosyal Demokrat Parti, NATO üyeliğini destekleyeceklerini bildirdi.
Sosyal Demokrat Parti tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Parti kurulu 15 Mayıs 2022'deki toplantısında, partinin İsveç'in NATO üyeliğine başvurması için çalışmasına karar verdi" ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca, İsveç'te nükleer silahların veya kalıcı NATO askeri üslerinin yerleştirilmesine karşı olunduğu belirtildi.
RESMİ BAŞVURU YAPMASI BEKLENİYOR
NATO'ya katılması birkaç ay önce uzak bir ihtimal olarak görülen İsveç, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırıların ardından Finlandiya'yla birlikte güvenlik ihtiyaçlarını yeniden değerlendirmeye karar verdi.
Finlandiya NATO’ya üyelik için başvuru yapmaya karar verdiğini duyururken, İsveç’in de birkaç gün içinde NATO üyeliği için resmi bir başvuru başlatması bekleniyor.
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