İşyeri kasasındaki 5 milyonluk vurgunda 1 tutuklama

Yayınlanma: 11.03.2024 - 10:41

Güncelleme: 11.03.2024 - 10:42

Kastamonu il merkezi Batı Çevreyolunda, 9 Mart’ta iş yerine giren kar maskeli şahıslar, çelik kasa içerisinde bulunan 5 milyon TL değerindeki döviz ve paraları çalarak kayıplara karıştı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmalar neticesinde olaya karıştığı belirlenen 3 şahsın kimlikleri tespit edildi.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla 3 şahıs da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 1’i tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.