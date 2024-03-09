4 ilde eş zamanlı dolandırıcılık operasyonu: 10 tutuklama

Denizli, İstanbul, Aydın ve Afyonkarahisar’da yaklaşık 138 kişiyi escort veya masöz kadın temin etme vaadiyle dolandıran 11 şahıs eş zamanlı operasyonda yakalandı. Adli makamlara çıkarılan şahıslardan 10’u tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 09.03.2024 - 12:10
4 ilde eş zamanlı dolandırıcılık operasyonu: 10 tutuklama
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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri "Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması" suretiyle escort veya masöz kadın temin etmek amaçlı meydana gelen dolandırıcılık suçu ile ilgili olarak dolandırılan 138 kişinin ihbar ve beyanları üzerine çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin yakalanmalarına yönelik 6 Mart 2024 tarihinde Denizli, İstanbul, Aydın ve Afyonkarahisar illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı.

8 Mart 2024 tarihinde "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1 şüpheli şahıs hakkında adli kontrol kararı verilirken, 10 şahıs ise tutuklandı.


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