İşyeri sahibi ürünü iade etmek isteyen müşteriyi bıçakladı!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde aldığı ürünü iade etmek isteyince tartıştığı müşterisini bıçakla yaralayan işyeri sahibi tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 29.02.2024 - 12:47
İşyeri sahibi ürünü iade etmek isteyen müşteriyi bıçakladı!
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İddiaya göre, Üstün Beşler (56) Yenikaraman Mahallesi'nde su tesisatı malzemeleri satan bir işyerinden satın aldığı duş başlığını sorun yaşadığını belirterek iade etmek istedi.

İşyeri sahibi Ercan Ö.'nün (62) ürünü iade alamayacağını söylemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda Ercan Ö., müşterisini bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekiplerinin Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk ettiği Beşler'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ercan Ö. ise olaydan kısa bir süre sonra Bağlarbaşı Polis Merkezi Amirliği ekiplerince yakalandı. İşlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


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