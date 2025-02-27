İşyerinde uyuşturucu maddelerle yakalandı
Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir şahsın işyerinde yapılan aramada yüzlerce sentetik ecza hapı ile satışa hazır paketlenmiş kubar esrar ele geçirildi.
Manisa’da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Yunusemre ilçesinde K.Y. (27) isimli şahsın işyerinde yapılan aramada; 1.056 adet sentetik ecza hapı, 18 adet satışa hazır halde alüminyum folyo ve kağıtlara sarılı toplam 35 gram kubar esrar ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin 400 TL nakit para ele geçirildiği bildirildi.
Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheli K.Y.’nin Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmek üzere gözaltına alındığı öğrenildi.
Etiketler: #uyuşturucu #Manisa
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan Özgür Özel'e tehdit!
- Başsavcılıktan yeni diploma açıklaması
- Yandaştan 'diploma' operasyonu!
- Lütfü Savaş’ın yeni adresi belli oldu
- Erdoğan’dan Özel’e ‘ayağını denk al’ tehdidi
- Meclis'teki 'sahte imza' skandalını duyurdu!
- Japon deprem uzmanından kritik 'deprem' uyarısı!
- İmamoğlu Nedim Şener'e karşı harekete geçiyor
- 6 şehrin milletvekili sayısı değişti!
- Yazıyı yayından kaldırdılar!