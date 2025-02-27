İşyerinde uyuşturucu maddelerle yakalandı

Yayınlanma: 27.02.2025 - 00:11

Güncelleme: 27.02.2025 - 00:11

Manisa’da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Yunusemre ilçesinde K.Y. (27) isimli şahsın işyerinde yapılan aramada; 1.056 adet sentetik ecza hapı, 18 adet satışa hazır halde alüminyum folyo ve kağıtlara sarılı toplam 35 gram kubar esrar ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin 400 TL nakit para ele geçirildiği bildirildi.

Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheli K.Y.’nin Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmek üzere gözaltına alındığı öğrenildi.