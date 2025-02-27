İşyerinde uyuşturucu maddelerle yakalandı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir şahsın işyerinde yapılan aramada yüzlerce sentetik ecza hapı ile satışa hazır paketlenmiş kubar esrar ele geçirildi.

İşyerinde uyuşturucu maddelerle yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 27.02.2025 - 00:11

Manisa’da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Yunusemre ilçesinde K.Y. (27) isimli şahsın işyerinde yapılan aramada; 1.056 adet sentetik ecza hapı, 18 adet satışa hazır halde alüminyum folyo ve kağıtlara sarılı toplam 35 gram kubar esrar ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin 400 TL nakit para ele geçirildiği bildirildi.

Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheli K.Y.’nin Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmek üzere gözaltına alındığı öğrenildi.


Etiketler: #uyuşturucu #Manisa

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