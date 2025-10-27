İşyerindeki kasayı açamadılar: Taşıyarak çaldılar!

Olay, 18 Ekim'de saat 04.10 sıralarında İskenderpaşa Mahallesi, Sofular Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İş yerine giren hırsızlar içeride bulunan kasayı çalarak kaçtı.

Sabah iş yerine gelen C.E.'nin durumu fark ederek ihbar etmesi üzerine başlatılan çalışmalarda, hırsızlığın iş yeri güvenlik kameralarına yansıdığı belirlendi.

Bir araçla caddeye gelen şüphelilerin, taşıdıkları kasayı araca yükleyerek kaçtıkları anlar görüldü.

İşyeri sahibinin ifadesinde kasa içerisinde 2 bin 500 dolar, 600 Euro, 10 bin lira ile çek defteri, tapu evrakları ve senetlerin bulunduğunu belirttiği öğrenildi.

Şüphelileri yakalamak için çalışmalarına devam eden Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin olaydan sonra Manisa'nın Soma ilçesine kaçtığını belirledi.

Şüpheliler Ü.M.M. (30) ve M.T.C.C. (25) düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.