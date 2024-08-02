İşyerine ateş açtı... Balkondaki 14 aylık bebeği vurdu!

Yayınlanma: 02.08.2024 - 13:41

Güncelleme: 02.08.2024 - 13:53

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kadın ile erkek şüpheli, 16 AVH 320 plakalı hafif ticari araç ile gelerek sokak üzerinden pompalı tüfek ile kıraathaneye defalarca ateş açtı. Şüpheliler daha sonra bölgeden hızlıca uzaklaştı.

SAÇMALAR 14 AYLIK BEBEĞE İSABET ETTİ

Kıraathanenin üzerinde bulunan bir evin balkonunda oyun oynayan 14 aylık Yusuf S., saçmaların hedefi oldu. Bacağından yaralanan Yusuf bebek ambulans ile Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KIRMIZI IŞIKTA ARAÇTA BEKLEYEN ARACI GASBETTİLER

Şüpheliler kaçtıktan yaklaşık 10 dakika sonra Millet Mahallesi Yakın Çevre Yolu’nda kırmızı ışıkta bekleyen Yasin T.’ye ait 16 BCS 128 plakalı otomobili silah zoru ile gasbederek izini kaybettirmeye çalıştı. İlk olayda kullandıkları hafif ticari araç yolun ortasında kaldı.

Yasin T.’nin ihbarı üzerine polis soruşturmayı derinleştirerek aynı olayın devamı olduğunu tespit etti. İlk olayda kullanılan hafif ticari araçta ise pompalı tüfek ile tabanca ele geçirildi. Ardından araç çekici ile otoparka çekildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

2 şüphelinin aracı silah zoruyla gasbetmeleri ve kıraathaneye ateş açma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olayı araştıran polis, yaşananların 'kız' meselesi nedeniyle olduğunu ve bundan kaynaklı taraflar arasında husumet oluştuğunu tespit etti.

Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.