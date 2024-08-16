İşyerine pompalı tüfekli saldırı: Biri ateş etti diğeri kayda aldı!

Yayınlanma: 16.08.2024 - 12:29

Güncelleme: 16.08.2024 - 12:29

Denizli’nin Merkezefendi ilçesine bağlı Muraddede Mahallesi’nde bulunan bir inşaat malzemeleri satan işyerine, dün gece saat 01.00 sularında pompalı tüfekle saldırı düzenlendi.

Saldırı anı işyerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, saldırının iki kişi tarafından gerçekleştirildiği görüldü.

BİRİ ATEŞ ETTİ, DİĞERİ KAYDA ALDI

Yolda yürüyen iki kişinin işyerine yaklaştığı sırada, içlerinden birisinin torbadan çıkardığı pompalı tüfekle işyerine defalarca ateş ederken, diğer kişi ise bu anları cep telefonuyla kaydetti. Saldırı sonucunda işyerinin camları kırıldı ve kapısı ciddi şekilde zarar gördü.

Saldırı sırasında şans eseri herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, olayın ardından polis ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin kimliklerini tespit etmek ve olayı aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İşyerine yapılan bu saldırının arkasındaki nedenler henüz bilinmezken, polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.