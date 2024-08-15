'Sıfır Bir' oyuncusu çorbacıda uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı
Adana'da internet platformu dizisi 'Sıfrı Bir' ile tanınan Tümer Adakaner, Seyhan ilçesinde bir çorbacıda otururken yüzünü şapkayla gizleyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Adana'da daha önce 'Sıfır Bir' dizisinde rol alan Tümer Adakaner (46), çorbacıda otururken yüzünü şapkayla gizleyen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Sırtından ağır yaralanan Adakaner, hastanede tedaviye alındı.
Olay, saat 15.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'ndeki çorbacıda meydana geldi. Daha önce internet platformu dizisinde rol alan Tümer Adakaner, kendisine ait iş yerinde çay içerken yanına şapkalı biri geldi. Önce adres soran şüpheli, daha sonra belinden çıkardığı tabancayla Adakaner’i sırtından vurup, kaçtı. Tümer Adakaner, kanlar içinde yere yığılırken, çalışanların peşinden koştuğu şüpheli ara sokakta izini kaybettirdi. Ağır yaralanan Adakaner, çevredekiler tarafından otomobille yakındaki özel hastaneye götürüldü.
Olay yerine gelen polis, şüphelinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. Ameliyata alınan Adakaner’in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
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