İtalya: Kuveyt'teki üsse saldırıda, bir insansız hava aracımız vuruldu

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlayan saldırıları ve İran'ın da misillemeleriyle gelişen Orta Doğu'daki kriz, bölge ülkelerini ve buralarda üsleri bulunan ülkeleri de etkilemeye devam ediyor.

Orgeneral Portolano, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki kurumsal hesaptan yaptığı yazılı açıklamada, "Bu sabah Kuveyt'te bulunan ve ABD ile İtalyan personeline ev sahipliği yapan Ali el-Salem Üssü, bir dron saldırısının hedefi oldu. Dron, içinde İtalyan Hava Görev Gücü'ne ait bir İHA'nın bulunduğu bir sığınağı vurdu." ifadelerini kullandı.

Portolano, üsteki İtalyan personelle temas kurduğunu ve askerlerinin dron saldırısından etkilenmediği bilgisini paylaştı.

İtalyan Hava Görev Gücü'nün mevcudiyetinin, bölgedeki durum dikkate alınarak tedbir çerçevesinde son günlerde azaltıldığını da belirten Portolano, üste kalan personelin ise temel faaliyetleri yürütmek için görev yapmaya devam ettiğini kaydetti.

Portolano, vurulan hava aracının da operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi açısından önemli bir unsur olduğunu ve operasyonların sürekliliğini sağlamak amacıyla üste konuşlandırıldığını ifade etti.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de Rete4 kanalına yaptığı açıklamada, "Askerlerimiz için hiçbir risk veya sorun yok. Kuveyt, Amerikan üslerinin varlığı nedeniyle İran'ın askeri hedefidir. Bir İHA, bizi korkutamaz. Görevlerimiz devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.