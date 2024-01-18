İtalya'dan İzmir'e gelen TIR'da 1 milyon paket kaçak sigara ele geçirildi

Yayınlanma: 18.01.2024 - 17:53

Güncelleme: 18.01.2024 - 18:37

İl Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'ne bağlı Çeşme Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, İtalya'nın Trieste Limanı'ndan İzmir'in Çeşme Limanı'na gelen TIR'ın geçmişe dönük hareketlerini risk analizine göre inceledi.

TIR'ın kısa süreli geçmiş hareketlerinde Arnavutluk, Kıbrıs, Sırbistan ve İtalya'ya gittiği tespit edildi. Gönderici firmanın da 'transit rejimine aykırılık' ve 'evrakta sahtecilik' suçlarından kaydının olduğu belirlendi. Ekipler, bunun üzerine bugün düzenledikleri operasyonda durdurdukları TIR'ı X-Ray taramasından geçirdi. Malzeme yoğunluğu olduğu tespit edilen TIR, arama yapılması için Çeşme Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği hangarına götürüldü.

TIR'da yapılan aramada piyasa değeri 50 milyon TL olduğu belirtilen 1 milyon paket kaçak sigara ele geçirildi. Araçtaki 2 kişi hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan tutanak tutulup, işlem yapıldı. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.