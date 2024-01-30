Yayınlanma: 30.01.2024 - 09:38

Güncelleme: 30.01.2024 - 09:38

CHP'nin, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile ilçe belediye başkan adayları belli oldu. CHP İzmir Aliağa Belediye Başkanı adayı Çağatay Güç seçildi. Peki, CHP İzmir Aliağa Belediye Başkanı adayı Çağatay Güç kimdir? Çağatay Güç kaç yaşında, nereli?

ÇAĞATAY GÜÇ KİMDİR?

Çağatay Güç, 9 Ağustos 1986 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Annesi Pervin Güç ve babası Sedat Güç'ün en büyük çocuğu olarak büyüdü. İlkokul ve ortaokulu Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde tamamladıktan sonra 1992 yılında ailesiyle birlikte Aliağa'ya taşındı. Aliağa'da Şakran İlköğretim, Atatürk İlköğretim ve Cumhuriyet İlköğretim okullarını bitirdikten sonra lise eğitimini Aliağa Alp Oğuz Anadolu Lisesi'nde aldı.

Eğitim hayatına devam ederken, Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden başarıyla mezun oldu. Üniversite yıllarında öğrenci gençlik meclisi fakülte temsilciliği ve Toplum Gönüllüleri Vakfı üyeliği gibi aktif görevler üstlendi. Ayrıca, Atatürkçü Düşünce Derneği'nde de etkin bir şekilde yer aldı.

Çağatay Güç'ün siyasi kariyeri, CHP'nin İskenderun'da belediye başkanlığına aday gösterdiği 2009 yerel seçimleriyle başladı. O dönemde CHP adayı Yusuf Hamit Civelek için seçim çalışmalarında etkin bir rol üstlendi. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra Aliağa'ya geri dönüş yaparak, CHP Aliağa İlçe Gençlik Kolları'nda görev aldı. 2010 yılında, 2 yıl süreyle CHP Aliağa Gençlik Kolları Başkanlığı'nı başarıyla yürüttü.

Memuriyet görevi nedeniyle görevinden ayrılmak zorunda kalsa da, memuriyetten ayrıldıktan sonra 2010 anayasa referandumu ve 2011 genel seçimleri için aktif çalışmalarda bulundu ve CHP üyeliğine geri döndü.

ÇAĞATAY GÜÇ EVLİ Mİ?

Evli ve kız çocuk babası olan Çağatay Güç, 31 Mart 2024 seçimlerinde Aliağa Belediye Başkanlığı için CHP'nin adayı olarak gösterildi.