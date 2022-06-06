İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Marrapodi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

06 Haziran 2022 Pazartesi, 21:18

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, Roma'da "PKK sembolleri ve terörist başının fotoğraflarının alenen sergilendiği PKK gösterisi" gerekçesiyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Diplomatik kaynaklar konuya ilişkin şu bilgileri aktardı:

"Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğinin daha önce yaptığı girişimlere rağmen son olarak 4 Haziran 2022'de Roma'da PKK sembolleri ve teröristbaşının fotoğraflarının alenen sergilendiği PKK gösterisinden duyulan rahatsızlığın ifade edilmesi amacıyla İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi bugün Bakanlığa davet edilerek kendisine Türkiye'nin görüş ve talepleri iletildi.

Türkiye'nin PKK'nın kamusal alana taşan kara propagandasından, sivil toplum kuruluşu görünümü altında gösterdiği faaliyetlerden ve teröristbaşına İtalyan belediyeleri tarafından fahri hemşehrilik verilmesinden duyulan rahatsızlığın dile getirildiği görüşmede ayrıca, terör örgütünün ve yandaşlarının bu tür eylemlerinin engellenmesi yönündeki talebin tekrarlanarak, İtalyan hükümetinin terörle mücadele hususundaki sorumluluğu vurgulandı."