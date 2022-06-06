Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, gıda krizinin çözümü için Türkiye’ye geliyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gıda krizinin çözümü için görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye’ye ziyarete geliyor.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov; tahıl krizi, Suriye ve devam eden Rusya'nın Ukrayna'yı işgali konularını görüşmek üzere Ankara’ya gelecek. Lavrov’un önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ardından ise Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşmesi bekleniyor.
ZİYARET 7 HAZİRAN’A ÇEKİLDİ
Edinilen bilgilere göre Bakan Lavrov’un ziyareti öne çekildi. Sergey Lavrov’un yarın Türkiye’de olması bekleniyor. Ziyaretin öne çekilmesinin sebebinin ise Türkiye’nin Suriye’ye düzenleyeceği yeni harekat olduğu belirtildi.
Bakan Çavuşoğlu bugün "Dost ve Kardeş Ülkelerle Diplomatik İlişkilerin 30. Yılı Resepsiyonu"nda yaptığı açıklamada, gıda krizinin çözümü için yoğun çaba sarf ettiklerinin altını çizerek, “Bu konuda BM, Ukrayna, Rusya ile temastayız. Çarşamba günü (Rusya Dışişleri Bakanı) Lavrov bir heyetle beraber bu konuları da görüşmek için Ankara’ya geliyor. Kuleba ile sürekli temas halindeyiz” açıklamasında bulunmuştu.
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