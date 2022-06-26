İtfaiye ekibi yangına giderken kaza yaptı: 3 yaralı
İzmir’de yangına müdahale etmek için yola çıkan itfaiye aracı kaza yaptı. Devrilen itfaiye aracının içerisindeki 3 itfaiye personeli yaralandı.
Aliağa Kuzey Bölge Amirliğine bağlı 1. Posta Seyrek Grubu, yangın ihbarına giderken kaza yaptı.
İtfaiye aracı yoldan çıkarak yan yatarken kaza sonucu 3 itfaiye personeli yaralandı. Yaralı itfaiye personelleri Çiğli Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavi alıntına alındı.
Tedavi altına alınan itfaiye personellerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazada yaralanan itfaiye personellerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Video Haberler
- MHP'den Ahmet Davutoğlu'na günler sonra videolu yanıt
- İnebolu kaymakamı uyardı: Üst katlara çıkın
- Taksiciye 'sür lan' dedi, ortalık karıştı
- Karadeniz'de kırmızı alarm
- İpi kopan paraşüt metrelerce yüksekte böyle sürüklendi
- 'Erdoğan ile oynuyorlar'
- Ehliyetsiz sürücü ara sokakta takla attı
- Ahmed Arif büstüne saldırı
- 'Yunanistan’a barış için gittik'
- Tekme, yumruk ve dubalarla saldırdılar
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Peker cinayetin sır perdesini kaldırırsa...'
- BDDK'den ticari kredi kullanımına dair yeni açıklama
- 'AKP ve HDP arasında yeni bir çözüm süreci' iddiası
- 'Bunu gör arkadaş...'
- Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili yorum
- 'Bilal Oğlan Federasyonu'
- 'Yeni bir dalga kapıda' diyerek tarih verdi
- 'Erdoğan ile oynuyorlar'
- Bakanlık uyuyor, vakalar uçuyor
- Mahmut Efendi’den önce İsmailağa öldü!