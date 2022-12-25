İtfaiye eri feci kazada hayatını kaybetti

Konya'nın Karapınar ilçesinde, otomobili takla atan itfaiye eri İzzet Kurum (41), yaşamını yitirdi.

DHA
25 Aralık 2022 Pazar, 15:40
İtfaiye eri feci kazada hayatını kaybetti
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Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Karapınar İtfaiye Müdürlüğü'nde çalışan İzzet Kurum, yönetimindeki 07 AUF 780 plakalı otomobil, önceki gün saat 22.00 sıralarında Karapınar- Konya kara yolunun 51'inci kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı.

KURTARILAMADI

Kazada  İzzet Kurum, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kurum'un cansız bedeni otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 


kaza itfaiye

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