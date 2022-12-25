İtfaiye eri feci kazada hayatını kaybetti
Konya'nın Karapınar ilçesinde, otomobili takla atan itfaiye eri İzzet Kurum (41), yaşamını yitirdi.
Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Karapınar İtfaiye Müdürlüğü'nde çalışan İzzet Kurum, yönetimindeki 07 AUF 780 plakalı otomobil, önceki gün saat 22.00 sıralarında Karapınar- Konya kara yolunun 51'inci kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı.
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Kazada İzzet Kurum, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kurum'un cansız bedeni otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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