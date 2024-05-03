İtfaiye personeli banyoda ölü bulundu

Samsun’da itfaiye personeli evinin banyosunda ölü bulundu.

İHA
Yayınlanma: 03.05.2024 - 17:42
İtfaiye personeli banyoda ölü bulundu
Abone Ol google-news

Amasya’nın Merzifon ilçesindeki Merzifon Belediyesi’nde itfaiye personeli olarak çalışan Kürşat Aydın, ilaç mümessili olan eşi Mine Aydın tarafından Samsun’daki evinin banyosunda hareketsiz halde yerde yatarken bulundu.

Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Yapılan kontrolde Kürşat Aydın’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Kürşat Aydın’ın cansız bedeni savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Olay yeri haberleri otopsi haberleri Samsun haberleri Soruşturma haberleri

İlgili Haberler

Burdur'da yaşlı bir kadın evinde ölü bulundu

Burdur'da yaşlı bir kadın evinde ölü bulundu
Antalya'da dehşet... 3 parmağı ve boynu kesilen Pakistanlı kadın evinde ölü bulundu: Öğretmen oğlu gözaltına alındı!

Antalya'da dehşet... 3 parmağı ve boynu kesilen Pakistanlı kadın evinde ölü bulundu: Öğretmen oğlu gözaltına alındı!
Eski muhtar evinde ölü bulundu!

Eski muhtar evinde ölü bulundu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Gazeteci Barış Terkoğlu'na hapis cezası

Gazeteci Barış Terkoğlu'na hapis cezası
Şehit astsubay başçavuş Mustafa Yaşar, Hatay’da toprağa verildi

Şehit astsubay başçavuş Mustafa Yaşar, Hatay’da toprağa verildi
İstanbul'da sabaha karşı 1 Mayıs baskınları: Çok sayıda gözaltı var!

İstanbul'da sabaha karşı 1 Mayıs baskınları: Çok sayıda gözaltı var!
İstanbul’da sahte pasaport operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

İstanbul’da sahte pasaport operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
AKP'de gündem 'değişim': CHP'ye kaptırılan il başkanları değişiyor

AKP'de gündem 'değişim': CHP'ye kaptırılan il başkanları değişiyor
Renkli ve coşkulu: Edirne’de Kakava Şenliği heyecanı başlıyor!

Renkli ve coşkulu: Edirne’de Kakava Şenliği heyecanı başlıyor!
Özgür Özel'den CHP'nin eski genel başkanlarına telefon: Gündem 'Erdoğan görüşmesi...'

Özgür Özel'den CHP'nin eski genel başkanlarına telefon: Gündem 'Erdoğan görüşmesi...'
Erdoğan’dan merakla beklenen Özgür Özel açıklaması geldi

Erdoğan’dan merakla beklenen Özgür Özel açıklaması geldi