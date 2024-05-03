Burdur'da yaşlı bir kadın evinde ölü bulundu

Burdur'da yakınlarının 4 gündür haber alamadıkları yaşlı kadın, evinde ölü bulundu.

AA
Yayınlanma: 03.05.2024 - 09:40
Burdur'da yaşlı bir kadın evinde ölü bulundu
Abone Ol google-news

Konak Mahallesi Uğuz Sokak'taki bir binanın 2. katında oğluyla birlikte oturan ve 5 yıldır yatağa bağımlı yaşayan Adliye Uluçay'dan (91) haber alamayan Almanya'daki damadı komşularını aradı.

Eve giden komşular, kadının oğlu tarafından içeri alınmayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

4 GÜN ÖNCE ÖLMÜŞ

Polisle birlikte içeri giren sağlık ekipleri, evde hareketsiz yatan kadının yaklaşık 4 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi.

Evde yapılan incelemenin ardından ölümü şüpheli bulunan Uluçay'ın cesedi, otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaşlı kadının şizofren olduğu öğrenilen 59 yaşındaki oğlu da polis merkezine götürüldü.


Burdur haberleri

İlgili Haberler

Burdur'da seçimi kim kazandı? Burdur Belediye başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Burdur yerel seçim sonuçları....

Burdur'da seçimi kim kazandı? Burdur Belediye başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Burdur yerel seçim sonuçları....
Burdur'da muhtarlık seçiminde kavga... Yaralılar var!

Burdur'da muhtarlık seçiminde kavga... Yaralılar var!
Burdur'da fabrika yangını

Burdur'da fabrika yangını
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Prof. Dr. Hakan Kara tablolarla anlattı: 'Asgari ücrete zam yapılmadığı takdirde...'

Prof. Dr. Hakan Kara tablolarla anlattı: 'Asgari ücrete zam yapılmadığı takdirde...'
İzzet Yıldızhan’ın sürpriz paylaşımı: 23 yıllık eşiyle ilk kez görüntülendi

İzzet Yıldızhan’ın sürpriz paylaşımı: 23 yıllık eşiyle ilk kez görüntülendi
Bakanlık taslak hazırladı... Oto piyasasında yeni düzenleme!

Bakanlık taslak hazırladı... Oto piyasasında yeni düzenleme!
15 yaşındaki çocuk arkadaşını kalbinden bıçakladı

15 yaşındaki çocuk arkadaşını kalbinden bıçakladı
Türk-İş'ten Bursa'da kitlesel 1 Mayıs mitingi: Türkiye'yi durdururuz, Otururuz kalkmayız

Türk-İş'ten Bursa'da kitlesel 1 Mayıs mitingi: Türkiye'yi durdururuz, Otururuz kalkmayız
Fatih Erbakan’dan Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili açıklama

Fatih Erbakan’dan Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili açıklama
CHP'den 'Özgür Özel niye Taksim'e yürümedi' sorusuna yanıt

CHP'den 'Özgür Özel niye Taksim'e yürümedi' sorusuna yanıt
Süper Lig ekibi açıklamıştı: TFF’den imza sayısına jet yanıt!

Süper Lig ekibi açıklamıştı: TFF’den imza sayısına jet yanıt!